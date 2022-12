The Defenders L'intégrale Tome 6 : 1976-1978

Les Défenseurs, la "non équipe" de Marvel, au casting toujours mouvant, rassemble ses membres les plus célèbres comme le Docteur Strange, Hulk et Namor, ainsi que de nouveaux venus tels Moon Knight et Nick Fury. Mais quand le Docteur Strange se retrouve possédé, il devient une menace pour l'univers entier ! Le Zodiaque va aussi créer des difficultés aux héros... La trop méconnue série Defenders a été révélée au public grâce à la série Netflix qui a réuni Daredevil, Luke Cage, Iron Fist et Jessica Jones sous ce nom. La particularité des Defenders est de former un groupe de héros hétéroclites n'ayant a priori rien à faire ensemble. Des épisodes rares sont au menu de ce sixième volume !