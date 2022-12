Twin Star Exorcists Tome 27

Afin de protéger les derniers insu- laires des Impurs, les Etoiles jumelles deviennent définitivement Taiyin et Taiyang et conjurent la menace. Mais loin d'être reconnaissants envers leurs sauveurs, les survivants s'en prennent au couple, tout particulièrement à Benio. Ayant révélé sa véritable nature d'Impur, elle n'est plus la bienvenue sur l'île ravagée et décide de la quit- ter pour Magano... Séparé de celle qui était tout pour lui, Rokuro trouvera-t-il la force de continuer à se battre pour survivre ?