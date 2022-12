50 Nuances de gras Tome 8

La rencontre succulente de la fantasy... et des frites ! Le monde déborde de stress et manque d'exercice, tout comme les patientes de Naoe ! C'est pourquoi, depuis quelque temps déjà, cet expert en soins et nutrition a tout mis en oeuvre pour faire maigrir ces créatures très spéciales. Mais il faut bien l'avouer, sans beaucoup de résultats : l'elfe Erufuda est toujours aussi accro aux frites et ses collègues d'un autre monde, qu'elles soient ogresse, kobold ou cyclope sont toutes tombées sous l'emprise du gras et du sucré ! Naoe s'engage donc dans une étude comportementale de ses exotiques patientes, et il va aller de surprise en surprise... Ne manquez pas le nouveau volet de 50 nuances de gras, la série de fantasy XXL !