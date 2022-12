Coffee Moon Tome 2

Des jeunes filles se battent pour briser le cycle du temps et connaître enfin le lendemain ! Pieta est une jeune fille qui vit unePieta est une jeune fille qui vit dans un monde arrosé en permanence par une pluie noire. Elle partage une existence ordinaire avec ses amies Danae et Chiaro. Mais un nouveau sentiment va bientôt naître en elle... Cette volonté de sortir de la boucle temporelle prend également racine chez Danae et Chiao. Ensemble, les trois amies se mettent à chercher un moyen de laisser aujourd'hui derrière elles et de passer au lendemain, mais... Retrouvez la suite de ce récit où le même jour se répète en boucle !