Orient - Samurai Quest Tome 15

La confrérie de l'obsidienne a lancé une guerre totale contre les cinq grands généraux. Et ces derniers comptes bien s'organiser pour contre-attaquer ! Musashi, déterminé à sauver son ancien camarade, Katsumi Amako, décide de se lancer lui aussi dans cette bataille ! Accompagné de son clan, il se rend au château du seigneur Hôjô dans l'espoir de trouver la clé pour éveiller les pouvoirs de la déesse en lui. Ils y apprennent que les lames noires forgées avec le kitetsu du kishin noir peuvent leur permettre de décupler leurs forces de frappe. Musashi et Kojirô suivent alors le clan Hôjô à l'assaut du kishin originel afin de prélever de son kitetsu, et c'est en son sein que Kojirô va y faire une rencontre innatendue...