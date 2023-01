Les enfants du rêve chinois

En 2015, Luxi, étudiante chinoise en cinéma à Paris, décide de partir dans son pays natal avec son copain français pour y réaliser son documentaire de fin d'études sur sa copine Fanfan, professeure des écoles et lesbienne dans une région rurale très pauvre. Cette dernière est persécutée par sa famille, ses voisins, ses collègues et, plus largement, par le régime chinois, qui n'admettent pas son homosexualité. Sur place, alors que le tournage est sur le point de se terminer, les amis se font arrêter par la police après avoir été dénoncés par des villageois... Au bout de quelques jours d'interrogatoire, la police décide de les laisser partir, mais après avoir détruit les dizaines d'heures de rush du documentaire. Ceci est le making-off inédit de ce film qui ne verra jamais le jour...