To Your Eternity Tome 18

L'affrontement entre Imm et Mizuha le knocker bat son plein dans le bunker. C'est aussi le cas de Tonali et ses amis face au faux Imm présent dans le collège. Après avoir frôlé la mort à maintes reprises, les compagnons unissent leurs forces pour tenter de s'en sortir. A la suite d'une bataille acharnée, les combats prennent fin... mais la discussion avec les knockers se poursuit. Que souhaitent-ils et quelles réponses Imm peut-il apporter ?