La Confrérie de la dague noire Tome 18.5 : L'Amant perdu

Blay et Quinn ont toujours voulu avoir une cérémonie d'union en bonne et due forme, mais jamais ils n'ont trouvé le temps. Cependant, lorsque Quinn s'arme de courage pour faire sa demande, Blay accepte avec joie. Tous les membres de la Confrérie s'investissent avec enthousiasme dans les préparatifs, et les contributions de Lassiter promettent d'être mémorables - dans tous les sens du terme. Ce devrait être le plus beau jour de leur vie... jusqu'à ce qu'une tempête d'une force inouïe se déchaîne. Les interventions d'urgence virent au désastre, et Blay et Quinn se retrouvent séparés et leurs vies en danger. La nuit de leurs rêves pourrait se révéler être la fin de tout...