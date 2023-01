Vos personnages Disney préférés prennent la pose ! Ariel, Tiana, Stitch et même Grincheux vous offrent leur plus beau profil, afin que vous puissiez réaliser ici des toiles de maître. Au travers de 45 illustrations à mettre en couleurs, replongez dans vos films préférés et retrouvez votre âme d'enfant ! Bon coloriage !