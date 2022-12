Petit traité de la bouffe. Ce que nos assiettes révèlent de nous - D'après le podcast Bouffons

Bouffer, becqueter, gueuletonner, ingurgiter, déguster, dévorer, ripailler, savourer, engloutir ou encore se sustenter... Manger est un acte répété et ordinaire qui vient ponctuer nos journées, quelle que soit notre classe sociale ou notre lieu de vie. Or, c'est précisément à travers sa confondante banalité que le fait de se nourrir devient tout à coup une loupe extraordinaire pour observer le monde dans lequel on vit. L'ouvrage que vous tenez dans les mains parle de bouffe mais il parle surtout de nous, de nos comportements, de politique, d'économie, de santé, de science, de bien-être, d'écologie et dispense quelques bonnes recettes pour illustrer ces thèmes. Un livre qui donne faim tout en donnant à réfléchir.