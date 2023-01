By the grace of the gods Tome 2

Après un accord passé avec trois divinités, Ryôma Takebayashi, un salarié japonais, se retrouve réincarné en enfant dans un autre monde. C'est alors qu'il commence à étudier les slimes qu'il a apprivoisés et met à profit leurs capacités pour savourer pleinement sa nouvelle et paisible existence. Mais les expériences de sa vie antérieure vont également lui être très utiles ! Voici le récit de son quotidien tranquille et amusant entouré de gens bienveillants dans un monde de fantasy !