Mauvais Monstre. Tome 1

Mauvais monstre mais bon compagnon ? Dans un monde où tout individu obtient, au moment de sa puberté, un petit monstre qui l'accompagnera toute sa vie, Eloïse, comme tous les ados de son âge, attend l'éclosion de l'oeuf qui donnera naissance au sien. Surtout depuis que Célie, la coqueluche de la classe, vient d'obtenir Pandou - évidemment le monstre le plus mignon de tout le collège. Problème : Eloïse va, elle, finalement se retrouver affublée d'un " mauvais monstre " pas mignon du tout, que l'on associe généralement aux personnalités maléfiques et que l'on prétend doté de dangereux pouvoirs paranormaux... Hors de question de donner un nom à cet horrible " Machin ", et encore plus de le montrer aux autres ! Déjà en marge du collège, comment Eloïse va-t-elle gérer cette fâcheuse situation ? Pourra-t-elle cacher son secret longtemps ? Et surtout, usera-t-elle des pouvoirs de son mauvais monstre pour de bonnes raisons ? A la fois comédie teenage et récit initiatique du quotidien, Mauvais Monstre trouve le ton juste pour raconter la réalité des ados d'aujourd'hui. Par le fantastique de ces monstres qui peuvent rappeler les daemons de A la Croisée des mondes, cette série offre un prisme léger pour questionner notre rapport à l'image, au regard des autres, à la notion de beauté et de réputation, qui sont des considérations désormais centrales chez les jeunes.