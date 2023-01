Trousse Boy Tome 2 : Le garçon qui était toujours une trousse

Le garçon qui est toujours une trousse. C'est l'affrontement final entre Trousse Boy et l'Effaceur ! Il ne manque plus qu'un seul objet pour qu'Elliott et Maddie puissent refermer la trousse magique et annuler toutes les malédictions. Mais Tristan, avec l'aide de ses super-vilains réécrits et transformés en monstres, parvient à capturer nos deux héros. Ensemble, ils devront percer les derniers secrets de la trousse s'ils veulent avoir une chance d'arrêter l'Effaceur avant qu'il ne soit trop tard... Les célèbres vidéastes et scénaristes Julien Josselin (Les Dissociés, Golden Moustache) et Valentin Vincent (Les Emmerdeurs) nous offrent avec Trousse Boy une série ado de super-héros pleine d'humour et de rebondissements ! Dynamique et rythmé, le récit est parfaitement mis en valeur par le trait nerveux et les couleurs explosives de Grelin, artiste complet à la patte hybride, entre BD, manga, comics et jeu vidéo.