Dans une ville américaine, Jack vit avec Babette, sa femme, et leurs enfants. Sa vie ressemble à tant d'autres dans l'Amérique profonde, rythmée par le bruit de fond des automobiles, des machines à laver, des slogans publicitaires... La routine se trouve bouleversée lorsqu'un gaz toxique s'échappe d'un train accidenté, menaçant toute la population. Alors que personne ne sait qui a été contaminé, Jack développe une angoisse de la mort qui s'immisce partout... Par-delà l'analyse terrible et pleine d'humour des clichés, des obsessions et des phobies qui hantent la classe moyenne américaine, Don DeLillo pose la question essentielle - et, à l'époque de la parution du roman, visionnaire - de la médiatisation à outrance, qui résonne terriblement avec notre époque contemporaine.