Colocataires à leur manière Tome 4

Auteur de romans policiers, Subaru Mikazuki se distingue par sa nature introvertie et misanthrope. En effet, considérant les gens comme une source de nuisance dans son processus d'imagination et de création, il fait tout pour éviter de sortir de chez lui et d'avoir des contacts humains. Un jour, il tombe sur une chatte errante qu'il décide d'adopter et de nommer Haru. Alors qu'il se montre d'habitude très réticent à ce genre d'événements, Subaru accepte de participer à sa première séance de dédicaces ! En fin de compte, la journée se passe très bien, mais une dernière lectrice arrive au tout dernier moment... Il s'agit de Mademoiselle Ôkami ! C'est ainsi qu'elle découvre toute la vérité sur l'écrivain, qui se retrouve totalement décontenancé... Subaru et Haru continuent de nous raconter le bonheur de leur nouvelle vie à deux, chacun à travers leur point de vue, et montrent comment le hasard, saupoudré d'un peu de courage, permet aux individus d'évoluer.