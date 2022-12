The Chilling Dead Tome 2

Dans les limbes, des morts-vivants pas assez bons pour aller au ciel, mais pas mauvais non plus au point d'aller en enfer, se la coulent douce et vivent éternellement dans la sérénité... Bonzo le squelette, Vampy le vampire et Nero le zombie tiennent une agence de détective privé dans les limbes. Hélas, entre un étrange virus qui n'affecte que Bonzo, la dernière idée en date de Nero pour s'enrichir, ou encore une visite impromptue de la soeur de Vampy, les catastrophes s'enchaînent sans répit ! Mais la pire de toute reste bien sûr... une dispute monumentale entre Bonzo et Vampy. L'agence de détective survivra-t-elle à cette épreuve ? !