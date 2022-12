Allô, Major Tom ?

Le monde entier est sous le choc : le même jour, on apprend que David Bowie est mort et qu'un homme s'apprête à aller sur Mars ! La mission est confiée à Thomas Major, un personnage grognon, solitaire et ravi à l'idée de quitter la Terre pour de bon. Il ne s'attendait toutefois pas à ce que ce voyage mette sur sa route Gladys et ses deux petits-enfants. S'il tombe sur la vieille dame à la suite d'un faux numéro, l'astronaute finit par s'attacher à sa famille atypique, empêtrée dans les problèmes. Et cette amitié improbable pourrait bien redéfinir le rapport de Thomas aux autres... Entre humour anglais, rêve de conquête spatiale et références à la culture pop, David M. Barnett nous livre une comédie irrésistible et totalement décalée. Un roman drôle, touchant, et profondément optimiste. Sunday Express. Absolument irrésistible. Sunday Mirror. Traduit de l'anglais par Claire Breton.