Panoramas enchanteurs, forêts tropicales et flore aux 1 700 espèces endémiques, plages de rêve, habitations coloniales, distilleries et écomusées, marchés colorés, savoureuse gastronomie aux influences créoles et caribéennes... : dans le guide Martinique, nos auteurs vous proposent un voyage en immersion dans cette île des Caraïbes aux multiples facettes, de Saint-Pierre à Saint-Anne, en passant par Fort-de-France, la montagne Pelée et la presqu'île de la Caravelle. - Des circuits sur mesure pour découvrir les incontournables mais aussi les lieux encore préservés du tourisme. - Les adresses coups de coeur de nos auteurs, locales et authentiques, pour aller à la rencontre des habitants et de leurs traditions. - Des balades et des randonnées pour s'immerger dans la nature martiniquaise, et découvrir tous les visages de l'" île aux fleurs " : forêt Coeur Bouliki, piton du Carbet, ascension de la montagne Pelée, trace des Caps, sentier du Prêcheur à Grand-Rivière par la seule côte vierge de route... - Une sélection des plus belles plages, qu'elles soient de sable blanc ou noir, en bordure de la mer des Antilles ou de l'Atlantique. - Toutes les activités pour profiter de l'île et de ses habitants : les meilleurs spots de snorkeling, de surf, de kitesurf et de plongée, croisières en yoles ou en gommier à moteur, pêche au gros, randonnées équestres, vélo, cours de cuisine...