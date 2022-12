Cette nouvelle formule des guides Evasion vous invite à voyager autrement. Guidés par nos auteurs, experts de chaque destination, vous partirez à la découverte des plus beaux lieux, en prenant le temps d'explorer des régions moins connues, en séjournant dans nos adresses " coups de coeur " ou en testant de nouvelles activités, en lien avec la culture du pays. Dans ce titre Guadeloupe, suivez les conseils de Viviane Pajamandy et Gaby Badlou, deux Guadeloupéens d'origine follement amoureux de leur archipel, au point d'y consacrer le blog passionnant " We Love Guadeloupe " . Ils vous proposent un voyage tout en douceur tropicale, de Pointe-à-Pitre au volcan de la Soufrière, en passant par les plages paradisiaques du sud de la Grande-Terre. Suivez leurs pas pour découvrir aussi des recoins plus confidentiels, comme les Grands-Fonds, le Cul-de-Sac marin ou la route de l'esclavage, sans oublier bien sûr des échappées dans les îles authentiques de Marie-Galante, La Désirade et Les Saintes. Retrouvez leurs meilleurs conseils et leurs coups de coeur pour un voyage au coeur de la Guadeloupe authentique : - Des séjours sur mesure pour ne rien manquer des incontournables, mais aussi des coins encore préservés du tourisme. Coup de coeur garanti ! Egalement un circuit authentique dans les îles, pour découvrir une facette préservée de l'archipel. - Les meilleures adresses, à la fois simples et authentiques : restaurant de poissons les pieds dans l'eau, artisans passionnés, chambres d'hôtes de charme... - Des balades et des randonnées pour découvrir les paysages sauvages de la Guadeloupe ou pour s'immerger dans la culture locale : une randonnée rafraîchissante dans la jungle vers les chutes du Carbet, une balade en voilier vers la Petite-Terre, une excursion sur les falaises de la Porte d'Enfer, une randonnée sur les crêtes de la Désirade, etc ... - Et bien sûr, toutes les activités pour partir à la rencontre d'une autre Guadeloupe : les meilleurs spots pour plonger, pour randonner ou pour pratiquer des activités nautiques, des contacts de guides passionnés pour découvrir les traditions locales...