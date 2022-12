Minecraft Tome 2 : Le dragon

Zetta est la meilleure potionniste du village de Dune de Sienne. Bon, d'accord... en fait, c'est la seule potionniste. Et ses potions n'ont pas toujours l'effet escompté. Mais quand son village est menacé par une armée d'illageois et de sorcières, Zetta comprend que les armes traditionnelles ne suffiront pas à protéger le village. Ils vont avoir besoin d'une dose de magie... et peut-être même d'un jeune dragon tout juste sorti de son oeuf. La jeune fille réussira-t-elle à faire accepter la magie afin de sauver Dune de Sienne ?