Ecoute ton corps. Encore !

Lise Bourbeau, pionnière du développement personnel et auteure de l'incontournable Ecoute ton corps, partage avec ses lecteurs dans ce nouvel ouvrage encore plus d'enseignements inspirants et d'exercices pratiques. A l'appui d'une méthode simple, concrète et efficace, éprouvée au sein de sa célèbre école Ecoute Ton Corps, Lise Bourbeau vous apprend à écouter votre corps tout en vous accomplissant dans trois directions fondamentales de la vie : "Etre" , "Avoir" et "Faire". Ce livre vous aidera à découvrir ce dont vous avez besoin pour être heureux et à mener les actions nécessaires afin d'obtenir encore plus de joie, de paix, de sérénité, de santé, ainsi que la réalisation de vos rêves et de vos aspirations les plus profondes.