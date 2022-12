Je navigue entre deux mondes

" Pour rien au monde, je n'échangerais ma vie contre celle d'un neurotypique ". Aurélie Cevennes est née autiste. Un mot qui, aujourd'hui, ne veut plus rien dire tant il recouvre d'acceptations différentes au regard des progrès des neurosciences. Il n'empêche, avec sa famille, cette jeune Belge de 28 ans a traversé toutes les épreuves liées à sa différence : un diagnostic très tardif ; une scolarité chamboulée ; des relations sociales marquées par l'incompréhension, les moqueries et les mises au ban ; un départ dif cile dans la vie professionnelle, etc. Aujourd'hui, elle est ère de ce qu'elle est devenue : une jeune adulte assumant pleinement ce qu'elle est, débarrassée de ses complexes et de ses angoisses. Pour y arriver, elle s'est battue d'arrache-pied contre les préjugés, les codes dominants et les conventions sociales aveugles.