Auteur de polars éminemment politiques comme City on Fire, Full Alert, School on Fire, ainsi que de Burning Paradise, un des plus grands films de sabre des années 1990, Ringo Lam a sondé les bas-fonds de Hong Kong et sa violence intrinsèque. Trop souvent dans l'ombre de ses confrères John Woo et Tsui Hark, il a lui aussi connu une expérience américaine, plus ou moins heureuse, aux côtés de l'acteur Jean-Claude Van Damme. Cinéaste radical et enragé, Ringo Lam aime tellement sa ville qu'il n'hésite pas à y mettre régulièrement le feu, dans ses films, pour la purifier de la corruption qui la ronge. RINGO LAM : L'INCENDIAIRE vous propose une immersion sans retour dans le Hong Kong tourmenté de la fin du XXe siècle.