Lyon des Cendres Tome 4 : La Dernière Matriarche

1794 - Après la chute des Hussards de la Mort, il n'y a plus de héros pour défendre les petites gens contre le triomphe de l'Ovo Serpentum. Pourtant les victoires se changent en défis, et peut-être, en défaites. Les alliances se renforcent, ou se délitent, à mesure que les derniers joueurs se révèlent. Au milieu du Chaos s'élève une musique venue d'ailleurs dont les notes impies emportent tout dans une terrible sarabande. Voici l'heure où les esclaves brisent leurs chaînes et deviennent leurs propres maîtres. Né à Lyon en 1976, H. Laymore s'adonne à l'écriture dès l'adolescence, d'abord avec la poésie, pour lui préférer le roman des années plus tard, aboutissant finalement à son univers qu'il aura mis quinze ans à peaufiner. "? L'Ovo Serpentum ? " est la toile de fond servant de support à toutes ses histoires, et c'est dans l'un des replis de sa cosmogonie que se situe la tétralogie "? Lyon des Cendres ? ".