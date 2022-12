Réussir le concours de caporal de sapeurs-pompiers professionnels

Cet ouvrage propose : une me?thodologie de?taille?e pour chaque e?preuve e?crite, orale et physique ; des conseils de pre?paration pre?cis et adapte?s ; des sujets du concours 2021 corrige?s ; une analyse minutieuse des re?gles des concours ainsi que des attentes des jurys ; toutes les informations utiles a? votre inscription. Outil de travail indispensable, ce livre vous permettra non seulement de vous entrai?ner avec efficacite? aux diffe?rentes e?preuves, mais encore de vous familiariser avec " l'esprit du nouveau concours ". Il s'adresse aux candidats au concours de caporal de sapeur-pompier professionnel.