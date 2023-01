" A situation irrationnelle, solution irrationnelle. " Cours du dollar, marché du gaz, prix du baril... Lucie, analyste financière chez Vega Energie, maîtrise le haïku et la volatilité des marchés avec panache. Mais quand le monde menace de s'effondrer, peut-on se contenter de remplir des tableaux Excel ? Alors, pour donner du sens à ce qui n'en a pas, elle a un projet : la PIV, La Poésie vibratoire du Vivant. Avec Franck, un SDF un peu perché, ses collègues Farid et Henri, et surtout Robert, un iguane contemplatif, elle va réenchanter un univers qui a perdu le nord et révolutionner le quotidien de l'entreprise. Mieux que le développement personnel : l'épanouissement collectif ! Un premier roman délicieusement décalé d'Anne-Laure Delaye, elle-même analyste de marché dans une entreprise d'énergie. La poésie des marchés ou comment s'accommoder du sérieux du monde.