Mon premier abécédaire

Un livre essentiel pour les tout-petits ! Les enfants prendront plaisir à découvrir et apprendre l'alphabet grâce à cet adorable abécédaire. On y retrouve chacune des 26 lettres de l'alphabet et plus de 100 nouveaux mots joliment illustrés. Animaux, objets du quotidien et aliments figurent parmi les illustrations hautes en couleur, permettant aux enfants d'enrichir leur vocabulaire tout en s'initiant au son des lettres. Un jeu complémentaire pour identifier les lettres sur chaque page rend le livre interactif et permet de prolonger le plaisir ! Un livre essentiel pour apprendre l'alphabet et développer son vocabulaire !