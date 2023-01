Les ballons d'eau

L'hypersensibilité racontée aux enfants. Comme beaucoup d'enfants, Charlie est hypersensible. Dans sa tête et dans son coeur, il y a plein d'émotions qui se disputent pour prendre le plus de place possible. Souvent, elle imagine que ses émotions sont des ballons, parfois si légers qu'ils s'envolent, parfois si lourds qu'ils paraissent remplis d'eau...