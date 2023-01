Indésirables. Les animaux mal-aimés de la ville

Rats, cafards, pigeons, punaises de lit et autres animaux errants constituent une faune intimement liée aux villes, mais avec laquelle beaucoup d'humains préféreraient ne pas coexister, surtout dans l'intimité de leur foyer. S'appuyant sur une riche iconographie, Joëlle Salmon Cavin, Maître d'enseignement et de recherche en géographie à l'Université de Lausanne, raconte cette autre nature urbaine, aussi peu désirée, que formidablement bien adaptée à l'environnement artificiel de nos villes. A travers ses récits documentaires et témoignages, elle confronte le lecteur à trois regards, celui des citadins qui doivent cohabiter avec cette faune, celui des animaux eux-mêmes qui ont fait de la ville leur écosystème, et finalement celui des gestionnaires urbains et des désinfestateurs qui doivent trouver des solutions pour atténuer les effets dérangeants de leur présence. Indésirables esquisse un portrait aussi bien naturaliste que culturel des animaux mal-aimés de la ville.