Vous avez tout pour devenir remarquable. Comment se démarquer et s'épanouir au travail

Qu'est-ce qui caractérise les individus que nous jugeons remarquables aujourd'hui ? Qu'ont-ils en commun ? Comment sortir du lot dans un monde en changement permanent, digital, où les individus font aussi face à de forts enjeux environnementaux, sans parler de la transformation des entreprises et de l'évolution de la valeur travail ? Peut-on aujourd'hui être remarquable sans se soucier de l'état de la planète et de ses congénères ? Et si justement devenir remarquable consistait à présent, à adopter de nouveaux comportements dans sa vie professionnelle, à y inclure encore plus d'éthique, à intégrer encore plus d'écoresponsabilité à ses engagements et à ses actions ? Mais avant de devenir remarquable, pourquoi en fait chercher à l'être ? Vous trouverez les réponses dans cet ouvrage. Elles se trouvent dans un savant mélange d'audace, de technicité acquise dans un domaine, d'intelligence émotionnelle, de soft skills et de bon timing. Enrichi de l'expertise de vingt personnalités remarquables, qui viennent d'horizons très divers (musique, spectacle, mode, entreprise, etc.) ce petit livre donne un mode d'emploi simple et pratique pour devenir remarquable. Ces personnalités répondront à deux questions, lors d'interviews réalisées pour le livre : qu'est-ce pour vous devenir remarquable aujourd'hui à notre époque ? Comment d'ailleurs, d'après vous, devenir remarquable ? Il se veut inspirant pour les étudiants d'aujourd'hui.