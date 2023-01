Un opéra sur la vie et l'oeuvre de Marguerite Yourcenar, sous la plume d'Hélène Dorion et de Marie-Claire Blais. Après en avoir conçu l'idée, Hélène Dorion a collaboré avec son amie Marie-Claire Blais pour écrire le livret de "Yourcenar - Une île de passions", un opéra librement inspiré de la vie et l'oeuvre de l'écrivaine Marguerite Yourcenar. Le premier acte explore des moments marquants de la vie de l'académicienne avec sa compagne Grace Frick, tandis que le second revisite sa relation houleuse et passionnée avec son dernier amour, Jerry Wilson. Mis en scène par Angela Konrad, l'opéra est coproduit par l'Opéra de Montréal, l'Opéra de Québec et Les Violons du Roy. Il sera créé en juillet 2022 lors du Festival d'opéra de Québec, et présenté à Montréal en août de la même année. Ce livre présente au public, familiarisé ou non avec le domaine de l'opéra, le processus de création d'un tel spectacle, du point de vue des artistes qui le conçoivent et l'interprètent. Il contient le livret, un entretien avec les autrices mené par le musicologue Pierre Vachon, ainsi que des textes des principaux artistes collaborant à ce projet . Une trentaine d'images de la maquette, du storyboard, de la partition, des costumes illustrent cette aventure de création, en plus de photographies des concepteurs et conceptrices et de la distribution, prises sur le vif lors des ateliers de répétitions.