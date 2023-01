Qui est donc cette femme qui surgit comme l'aurore ?. Variations sur le thème des femmes de la Bible

Le présent ouvrage s'intéresse à la présence de figures féminines issues de l'Ancien Testament dans la littérature. Les contributions portent sur divers genres littéraires, diverses époques (de l'Antiquité à la période contemporaine) et diverses aires culturelles et linguistiques. Il s'agit d'analyser la réception et la réécriture de multiples figures bibliques féminines, certaines connues, d'autres obscures ou anonymes, et la manière dont les textes littéraires se saisissent des potentialités poétiques que recèlent ces figures. D'Eve à Thamar en passant par Sara et Ruth, des filles de Loth à la reine de Saba, sans oublier les anonymes, dont la célèbre fiancée du Cantique des cantiques, qu'elles soient héroïnes comme Esther ou Judith, ou menaçantes comme la pythonisse d'Endor ou Dalila, ces femmes bibliques peuplent l'imaginaire collectif et la littérature, lui apportant soit sa matière même, soit une coloration particulière, soit encore une certaine orientation idéologique. C'est bien sous l'angle de la recréation que cet ouvrage tente de saisir la présence des figures bibliques féminines, tout en théorisant la notion d'écart entre le modèle biblique et son incarnation littéraire.