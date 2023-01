Aujourd'hui plus que jamais, l'énergie est au coeur des soubresauts du monde. En particulier celle produite par l'électricité. Vincent de Rivaz, en point d'orgue de quarante ans de carrière chez EDF, a dirigé pendant 16 ans sa filiale, EDF Energy, plus grand producteur d'électricité du Royaume-Uni. Il a notamment mené avec succès auprès des gouvernements britanniques successifs, les négociations du plus gros contrat d'investissement pour la construction et l'exploitation d'une centrale nucléaire hors de France : celui des deux réacteurs EPR de Hinkley Point, sur le littoral du Somerset. Ce sera le point de départ du renouveau du nucléaire en Grande Bretagne et en Europe, élément essentiel de la lutte contre le changement climatique. Il a pris une part active aux évolutions du fonctionnement des marchés de l'énergie outre-Manche. Il nous révèle ici les rouages et les arcanes de ses engagements constants auprès de nombreux décideurs, notamment politiques, en résonance avec les enjeux géopolitiques actuels. Il revient aussi sur un parcours passionné qui l'a mené sur tous les continents et particulièrement en Chine. Il apporte un témoignage inédit sur les personnalités de premier plan qu'il a côtoyées. Ainsi, la reine Elisabeth II qui lui glisse un jour ces mots lors d'une rencontre à Buckingham : "We need power, don't we ? ".