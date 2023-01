Le guide de l'ostéopathie pour bébé. Soulager les maux du nourrisson et accompagner le développement de son enfant

Problèmes de sommeil, régurgitations, succion inefficace, tête plate, torticolis... de plus en plus de parents ont recours à l'ostéopathie pour soulager leur nourrisson. Mais cette thérapie manuelle a d'autres bienfaits ! Considérant le corps humain comme un tout, l'ostéopathie va vérifier le bon positionnement du bassin, la mobilité des articulations, la tonicité des muscles, les réflexes... et intervenir par de légères pressions sur les éventuels dysfonctionnements pour favoriser un bon développement de l'enfant. Dans ce guide, découvrez les bases de l'ostéopathie, le déroulement d'une consultation, les principaux motifs de consultation, mais aussi de nombreux conseils pour porter son enfant, les postures à privilégier (pour le rot, pour dormir...), et comment accompagner son enfant dans les étapes clés de son développement (diversification alimentaire, apprentissage de la marche, fin des