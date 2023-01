Engels leren

Voor het eerst baseert een zelfstudiemethode om talen te leren haar pedagogie op de richtlijnen van het door cie Raad van Europa samengesteld Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen. In een dertigtal heel progressieve lessen leert u met deze cursus de taalvaardigheden die nodig zijn om niveau A2, het zgn. "overlevingsniveau", te bereiken. De dialogen uit onze cursus zijn gratis online te beluisteren via de meeste streamingplatformen en via YouTube. De ingesloten mp3-cd is gemakkelijk te transfereren op uw smartphone of iPod.