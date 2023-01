Tu vas prendre soin de toi

Le livre qui va te faire du bien. Découvre des clés concrètes de développement personnel et spirituel pour améliorer ton quotidien. A travers des conseils pratiques et des messages inspirants, cet ouvrage explore six thématiques incontournables pour s'épanouir : Avoir confiance en soi ; Trouver le bonheur et la paix intérieure ; Lâcher-prise ; Suivre son intuition ; Cultiver ses relations ; Les leçons de vie. Un ouvrage bienveillant pour améliorer son état d'esprit au quotidien et accéder à la spiritualité avec bienveillance et positivité.