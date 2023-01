Maroc Guide Evasion

Cette nouvelle formule des guides Evasion vous invite à voyager autrement. Guidé par nos auteurs, experts de chaque destination, vous partirez à la découverte des plus beaux lieux, en prenant le temps d'explorer des régions moins connues, en séjournant dans nos adresses coups de coeur ou en testant de nouvelles activités, en lien avec la culture du pays. Dans ce guide Maroc, nos vous proposent de découvrir en profondeur cette magnifique région du Maghreb, de Tanger à Fès, de Rabat à Marrakech, et jusqu'aux confins du Sahara en passant par les somptueuses vallées qui traversent l'Atlas. Retrouvez leurs meilleurs conseils et leurs coups de coeur : - Des circuits sur mesure, adaptés à la durée de votre séjour et de vos envies. Egalement un circuit authentique, à la rencontre du Maroc gourmand et d'artisans passionnés qui vous révèleront une autre facette du pays. - Les meilleures adresses, à la fois simples et authentiques : riads, hôtels de charme, auberges pittoresques, stands de streetfood dans les souks, échoppes de potiers... - Des balades au coeur des villes et dans les plus beaux espaces naturels : le parc national de Talassemtane, les champs d'arganiers d'Essaouira, l'erg Chebbi, la palmeraie de Tinerhir... - Une sélection des plus belles plages. - Et bien sûr, toutes les activités pour aller à la rencontre du Maroc et de ses habitants : randonnée, surf, cours de cuisine, équitation, observation des étoiles...