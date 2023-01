Préparation mentale gagnante. Gagner en confiance, dépasser ses peurs et repousser ses limites avec la méthode de Dépolarisation

Vous stagnez, vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs. Vous perdez vos moyens en compétition alors que vous êtes au top techniquement, tactiquement et physiquement. Sportifs, entrepreneurs, leaders, ce livre est pour vous. Il propose une méthode inédite, La Dépolarisation pour : vous construire une identité de champion et éliminer la peur de l'échec ; vaincre les freins émotionnels et libérer votre plein potentiel ; renforcer votre confiance en vous pour devenir inarrêtable et réaliser vos rêves.