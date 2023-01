Crète Guide Evasion

Cette nouvelle formule des guides Evasion vous invite à voyager autrement. Guidés par nos auteurs, experts de chaque destination, vous partirez à la découverte des plus beaux lieux, en prenant le temps d'explorer des coins moins connus, en séjournant dans nos adresses " coups de coeur " ou en testant de nouvelles activités, en lien avec la culture du pays. Dans ce titre Crète, Isabelle Cervellin-Chevalier, passionnée par cette île qu'elle parcourt régulièrement, vous propose un voyage en immersion, d'Heraklion à l'île d'Elafonissi, en passant par Réthymnon, la plaine de Messara et les gorges de Samaria. Retrouvez ses meilleurs conseils et ses coups de coeur pour un voyage authentique : - Des circuits sur mesure pour découvrir les grands sites et aussi partir à la découverte de coins encore préservés du tourisme. Coup de coeur garanti ! - Les meilleures adresses, à la fois simples et authentiques : tavernes traditionnelles, hébergement en agrotourisme, boutiques d'artisanat... - Des balades et des randonnées pour arpenter les beaux paysages de la Crète, s'immerger dans la culture locale ou découvrir un autre visage de l'île : une balade dans les villages de montagne autour de Kato Horio, une rando dans la gorge des Morts, une excursion dans l'île de Gavdos... - Et bien sûr, toutes les activités pour profiter de l'île : les meilleurs endroits pour pratiquer les sports nautiques, des balades à vélo et à cheval, des lieux pour déguster du vin, découvrir la fabrication de l'huile d'olives...