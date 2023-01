SPIDER-MAN - Mon histoire du soir - Mission au Jurassique - MARVEL

Accompagnez chaque soir votre enfant au pays des rêves avec la collection "Mon histoire du soir " ! Dans cet ouvrage de 24 pages richement illustré, au texte court, facile et rapide à lire, découvrez l'histoire Mission au jurassique. Un texte adapté aux plus petits pour un temps de lecture de 5 minutes. Dès 2 ans. Histoire : Thor a bien du mal à arrêter l'Enchanteresse, il fait donc appel à ses amis Spider-Man, Docteur Strange et les Gardiens de la Galaxie. Mais pendant le combat, le sort de la sorcière échoue et ils se retrouvent... face à des dizaines de dinosaures !