Sas 129 la manipulation yggdrasil

L'ex-policier ouvrit la bouche pour répondre à Malko. Le mot qu'il prononça fut couvert par une violente détonnation. Le pouls à 150, Malko se retourna et le vit tomber à genoux. Il enregistra le visage surpris du tueur, vit son bras tendu. Une seconde détonnation lui explosa les tympans et il ressentit une très vive brûlure au flan gauche. Une ancienne employée de l'OTAN, Agathe Mertens, organise une conférence de presse fracassante, annonçant à des journalistes que le premier ministre de Suède Olof Palme avait été exécuté le 28 février 1986 par un service spécial de l'OTAN, à la demande de la CIA. L'opération avait reçu selon elle le nom de code Yggdrasil, du nom d'un réseau secret suédois. Elle en veut pour preuve divers documents qu'elle présente à la presse, au fait qu'un ancien ami, George Cromwell, qui l'avait renseignée sur ce sujet, est mort récemment de manière suspecte, et qu'un général suédois membre de l'Opération Gladio avait été chargé du lien entre les services secrets suédois et la CIA. Le lendemain matin, Agathe Mertens est renversée par une voiture qui prend la fuite