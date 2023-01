Age of Ultron

Et si Ultron l'emportait sans que les Avengers ne puissent rien faire pour l'arrêter ? Un matin, les héros se réveillent et la bataille est déjà perdue. Ultron a conquis la planète et imposé son règne de métal à la population. Dans un monde où tout est perdu, le seul moyen de battre la créature est peut-être de remonter le temps. Mais le remède est-il pire que le mal ? Et quelle terrible décision va prendre Wolverine ? Les deux albums MARVEL MUST-HAVE de ce mois vous proposent des crossovers aux proportions gigantesques. Cet affrontement contre Ultron, imaginé par Brian Michael Bendis (Ultimate Spider-Man, New Avengers), n'est en fait que le premier acte d'une saga qui comprend de nombreux rebondissements et qui nous fait voyager à travers le temps.