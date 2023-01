Les vacheries des Nombrils - Tome 1 - Vachement copines / Edition spéciale, Limitée (Indispensables

Vicky la mordante et Jenny la bébête s'en donnent à coeur joie dans cet album de gags pétillants où une vacherie n'attend pas l'autre. Karine s'en prend plein la gueule... ou alors, est-ce vraiment le cas ? Parfois, celles qui se payent la tête des autres sont celles dont on peut le plus se moquer. Cet album à l'humour 100% vache vous fera meuhhhhhhrir de rire !