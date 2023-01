L'Architecte invisible. Comment l'ADN façonne notre personnalité

Le 1% de notre ADN qui nous rend unique détermine à plus de 50% ce que nous sommes. L'un des chercheurs en psychologie les plus réputés pour ses travaux sur la génétique du comportement apporte une démonstration passionnante du poids prépondérant de la "nature" sur la "culture". Depuis plus de 30 ans Robert Plomin étudie des paires de vrais jumeaux, dont certains ont été séparés à la naissance, et d'enfants adoptés dont on a pu comparer l'évolution avec celle de leurs géniteurs dont ils sont éloignés. Et ces multiples études démontrent que notre poids, notre taille, mais aussi nos aptitudes à la lecture, notre propension à la mélancolie, notre sensibilité à certains troubles psychologiques, toutes ces particularités qui font que nous sommes ce que nous sommes, dépendent à 50%, voire davantage, de notre capital génétique. Sans opposer nature et culture, ce vaste programme d'études permet de comprendre qu'il nous faut accepter que nos différences étant pour une grande part d'ordre génétique, nous pouvons en tenant compte de notre nature, l'accompagner, la domestiquer sans jugement de valeur. Notre environnement, familial, culturel, social va contribuer à faire aussi de nous ce que nous sommes, mais son pouvoir d'influence se révèle non prépondérant.