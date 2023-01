Une si belle année !

Vis une année pleine de souvenirs réjouissants ! Carnaval, bouquets de fleurs, vacances d'été, cour de récré... De JANVIER à DECEMBRE, suis les oursons, Hugo et Lison, dans la ronde des fêtes et des saisons ! Et toi, quel est ton mois préféré ? Un beau cartonné à trous, tendre et malicieux, pour découvrir le temps qui passe.