A Philémon

Comment vivre la liberté ? Comment l'inscrire dans une éthique ? Comment la transcrire en acte ? La Lettre à Philémon nous apprend que la liberté s'exprime dans l'amour du bien non dans l'obéissance aux préceptes. A la découverte de la véritable liberté. Vivre en bon chrétien, est-ce respecter à la lettre les Dix Commandements ? Est-ce réclamer chaque dimanche au curé une liste de devoirs et d'interdictions à suivre aveuglément ? Il paraît si simple de se plier à ces injonctions morales et, paradoxalement, il est en même temps si difficile de les adapter à la complexité de l'existence ! Dans un des livres les plus courts et les plus méconnus de la Bible, la lettre qu'il écrit à son ami Philémon au sujet d'un esclave en fuite, l'apôtre saint Paul ouvre pourtant un tout autre chemin : celui d'une authentique et exigeante liberté, sous la conduite de l'Esprit Saint. C'est ce chemin magnifique que redécouvre cet ouvrage lumineux. Prix de la Liberté intérieure 2019