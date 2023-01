Marvel Zombies Assemble T02

La course pour empêcher l'épidémie zombie s'accélère ! Pris dans une explosion gigantesque, Captain America, Hawkeye et Iron Man reprennent conscience au milieu d'une ville ravagée par les morts-vivants. Heureusement, le trio ne montre aucun signe de contamination. C'est alors qu'apparaît devant eux Jasper Scott, un mystérieux scientifique qui prétend pouvoir guérir le virus. Mais qui est-il vraiment et possède-t-il bien l'antidote que Bruce Banner ne parvient pas à élaborer ? Plus important : Hulk est-il immunisé ? Les Avengers s'essaient au manga sous la plume de Yusaku Komiyama, un auteur habitué à transposer les super-héros dans l'univers du manga, puisqu'il a été chargé de l'adaptation de la galaxie Star Wars avec le titre : Star Wars : Etoiles Perdues.