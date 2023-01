Twin Crowns. Tome 1

Rose va bientôt être couronnée reine d'Eana ! La princesse ne pourrait être plus excitée : elle rêve de ce jour depuis qu'elle est enfant, inspirée notamment par son éducateur William Rathborne. Seulement, un mois avant la cérémonie, deux inconnus surgissent dans la chambre de son palais et l'enlèvent... Wren est la soeur jumelle de Rose. Toute sa vie, elle a été entraînée en vue d'une mission unique : prendre la place de sa soeur sur le trône pour réhabiliter les sorcières. Mais quand elle réussit l'échange, elle comprend que ce n'était que le début d'une longue partie de bluff. Elle qui pensait que le plus dur serait de porter des corsets, elle ne s'attendait pas à devoir déjouer les complots de Rathborne ni à empêcher un mariage arrangé ! Et impossible d'utiliser sa magie librement : un irrésistible garde du corps surveille chacun de ses faits et gestes... Rose n'en mène pas plus large. Traînée au fin fond de terres inconnues, la princesse est elle aussi confrontée à des difficultés : elle doit faire face à de brutales révélations sur son passé, escalader des falaises, trouver un moyen de s'échapper d'un village de sorcières... et tout ça en robe de chambre ! Sans compter la présence de Shen, un insupportable bandit, qui ne fait rien pour arranger les choses...