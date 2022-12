Lyon des Cendres Tome 5 : Le Sang du Ver

1794 - Le dernier hussard poursuit son odyssée cauchemardesque au travers de révélations qui le dépassent. La Sombre bat le rappel de ses hérauts alors qu'elle perd l'initiative. Le destin est illisible, plus rien n'est écrit, plus rien n'est certain, sauf le poids écrasant de la Vengeance et de ceux qui la servent. Les prophéties brûlent comme du vulgaire papier, et la peur change de camp. Né à Lyon en 1976, H. Laymore s'adonne à l'écriture dès l'adolescence, d'abord avec la poésie, pour lui préférer le roman des années plus tard, aboutissant finalement à son univers qu'il aura mis quinze ans à peaufiner. "? L'Ovo Serpentum ? " est la toile de fond servant de support à toutes ses histoires, et c'est dans l'un des replis de sa cosmogonie que se situe la tétralogie "? Lyon des Cendres ? ".