Of course, you can! A1-A2. Anglais pour débutants et faux-débutants

Cette méthode d'anglais destinée aux débutants et faux débutants aborde les principaux points de grammaire anglaise et les thématiques lexicales majeures. Elle peut être utilisée en complément d'un cours ou bien en autonomie. Grâce à une approche progressive, claire, simple et ludique, elle offre de nombreuses activités pour voir et revoir régulièrement les points à maîtriser afin d'acquérir des connaissances solides dès le départ. A découvrir : - 17 chapitres thématiques, basés sur des situations de la vie courante, composés de : - deux Focus grammaire et deux Focus lexique ; - une rubrique " Je m'entraîne " pour approfondir la pratique grammaticale et lexicale ; - une partie " J'applique ce que j'ai appris " pour utiliser vos acquis en contexte ; - une partie " Je joue " combinant connaissances et activités ludiques. - Des petits dossiers pour vous aider à maîtriser les règles de base et le vocabulaire essentiel pour rédiger une lettre, un email... mais aussi pour participer à un débat, échanger par téléphone et vous renseigner. En bonus : Des informations culturelles et des astuces pour améliorer sa prononciation ; des fiches lexicales (noms, verbes, adjectifs, adverbes les plus utiles) ; des synonymes pour enrichir son expression ; des aides pour traduire des expressions difficiles, des proverbes et expressions idiomatiques ; un rappel des verbes irréguliers ; des mots de liaison et des principaux faux amis.